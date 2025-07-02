Илья Середюк: в следующем году на месте разреза в Кузбассе откроется зона отдыха с пляжем

Во время прямой линии с жителями Кемеровской области губернатор Кузбасса Илья Середюк рассказал о масштабном экологическом и инфраструктурном проекте в Новокузнецком районе — создании рекреационной зоны на месте бывшего карьера Березовские плесы. Это первый в России пример того, как промышленный объект получают новую жизнь в формате благоустроенного пространства для отдыха.

«Березовские плесы — это первый в России проект восстановления отработанного карьера. На его примере создаётся рекреационная зона для города Новокузнецка. Там предусмотрены отсыпка, пологий вход, глубина, которая позволяет заниматься купанием, но не утонуть. Также формируются велодорожка, пешеходная тропа среди реликтовых сосен, зоны для шашлыков и отдыха. Уже есть предприниматели, которые выразили желание построить мини-отели», — отметил губернатор.

По словам главы региона, проект включает озеленение территории и сохранение природного ландшафта — реликтовые сосны остаются нетронутыми и становятся частью новой парковой среды. Будущая зона отдыха будет оборудована пляжем, удобным заходом в воду и прогулочной инфраструктурой. Разрабатываются и условия для предпринимательской активности, включая развитие туризма.