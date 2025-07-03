Траву скосили, дома сносят: в муниципалитетах выполняют поручения губернатора Кузбасса после прямого эфира

Всего на страницах губернатора в социальных сетях кузбассовцы оставили более 400 вопросов и обращений. Большинство из них касались конкретных проблем, с которыми столкнулись жители региона.

Так, новокузнечанка, проживающая в частном доме по улице Клубная поинтересовалась, почему ей не подключили газ, хотя все необходимое для этого оборудование уже как 3 года проведено. Сегодня мэр Новокузнецка Денис Ильин сообщил, что выехал на место и поставил задачу подключать газ к домовладению в кратчайшие сроки. Подрядчик к работе уже приступил.

«4 июля подрядная организация должна предоставить в отделение филиала единого оператора газификации все необходимые документы, включая отчет о снятии замечаний. После получения документов будет назначена дата осмотра домовладения и осуществлен пуск газа», – рассказал Денис Ильин.

Градоначальник добавил, что в Новокузнецке на сегодняшний день по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие» из 2721 домовладения на «голубое топливо» перевели 2119 домов. В оставшиеся 602 дома газ проведут до конца года.

Фото: Денис Ильин/Telegram

Жители Междуреченска пожаловались на неухоженность улиц, включая самый центр города. Сегодня там с самого утра усердно трудятся газонокосильщики. Мэр Сергей Перепилищенко доложил, что 14 человек и 5 единиц техники скосили и убрали траву на проспекте Строителей. Такие же работы проводятся на улице Дзержинского, на внутриквартальных газонах вдоль домов по улицам Интернациональная, Пушкина, Брянская и других адресах.

Фото: Сергей Перепилищенко/Telegram

Из Киселевска поступило сразу несколько обращений. Одно из них касалось ветхого дома по улице Чайковского, который никто сносить не торопился. Однако после вчерашнего эфира губернатора Кузбасса мэр Кирилл Балаганский прибыл к старой «заброшке», которую уже начали демонтировать. Помимо этого, киселевчанка пожаловалсь на своры терроризирующих несколько улиц (Тульская, Гагарина, Черняховского) бродячих собак, до которых ответсвенным службам нет дела.

«По адресам был составлена и направлена заявка на отлов животных без владельцев в подрядную организацию. Сегодня же организация приехала и выполнила работу», – сообщил Кирилл Балаганский.

Илья Середюк напомнил главам муниципалитетов и руководителям служб, что жителям необходимо сразу сообщать, когда заявка на устранение той или иной проблемы будет выполнена. Причем реагировать на обращения кузбассовцев необходимо в кратчайшие сроки.