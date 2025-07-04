В Куйбышевском районе Новокузнецка стартовало строительство новой школы №9. Сегодня, 4 июля, была забита первая свая.

— Школу здесь давно ждут, рядом строится новый жилой комплекс, сюда переедут семьи с детьми. Дальнее Куйбышево — один из самых перспективных районов для застройки в Новокузнецке, — сказал губернатор Илья Середюк.

Школа общей площадью 28,3 кв. метра будет рассчитана на 1 100 мест, для начальных классов будет выделен отдельный блок. Помимо учебных кабинетов здесь запроектированы игровые комнаты для групп продленного дня, раздельные для мальчиков и девочек, комнаты отдыха, кабинеты для кружков, актовый зал, спортзал с душевыми и зал-форум.

Строительство ведется по нацпроекту «Молодежь и дети» и региональному проекту «Все лучшее детям». Сдать объект планируется в 2027 году.