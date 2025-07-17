Во время прямого эфира губернатора Кузбасса прозвучал вопрос от жительницы Кемерова, живущей на улице 1-я Камышинская. Горожанка пожаловалась на плачевное состояние дороги.

— Домов у нас на улице не сильно много, но нам очень хочется нормальную дорогу. У нас всё в ямах, пыльно, летом вообще невозможно ни проехать, чтоб машину не убить, ни пройти, ни детей выпустить одних по дороге в школу или погулять, — написали жители в соцсетях губернатора

Для решения вопроса Илья Середюк связался с мэром Кемерова. Дмитрий Анисимов пообещал в ближайшее время решить данную проблему.