Вопрос от березовчан, пожелавших узнать, когда откроют стоматологию, поступил накануне. Дело в том, что клиника ранее располагалась в ветхом здании, поэтому под медучреждение выделили помещении в более новом доме по ул. Мира,10. Капитальный ремонт стоимостью свыше 62 млн рублей, поступивших из областной казны, начали год назад. Во время прямого эфира глава региона ответил, что работы уже завершены, а сегодня стоматология впервые после переезда вновь начала принимать пациентов.

«Собираюсь приехать на юбилей города Березовского, особое внимание обращаю на вопросы, которые приходят ко мне в соцсети от березовчан. Обязательно заеду в стоматологию, посмотрю, как работают врачи, пообщаюсь с пациентами», – сказал Илья Середюк.

В клинику завезли новое оборудование, включая стоматологические установки и рециркуляторы воздуха. Для пациентов с инвалидностью смонтировали навигационные контрастные круги и таблички со шрифтом Брайля. Лечить зубы березовчан готовы 7 врачей и 5 работников среднего медперсонала. В пресс-службе правительства Кузбасса отметили, что скоро отучатся и начнут принимать пациентов специалист рентген-кабинета и физиотерапевт.

Фото: пресс-служба АПК