Во время рабочего визита в Калтан губернатор Кузбасса Илья Середюк посетил предприятие по производству овощей. Здесь в теплицах выращивают помидоры, огурцы и зелень. Вместе с руководством глава региона обсудил дальнейшие перспективы развития предприятия.

— «В теплицах культура производства высочайшая — здесь сохранили опыт советских овощеводов, но при этом внедрили современные подходы. Сейчас это комплекс теплиц площадью 5,5 га, собственники имеют намерение развиваться, строить вторую очередь такой же площади. Расширение производства позволит создать около 100 новых рабочих мест. Главное, у этой продукции есть сбыт, она востребована», — отметил Илья Середюк.

Уже сейчас на территории комплекса идёт строительство новой котельной, а в 2027 году здесь планируют начать строительство второй очереди теплиц. Запуск котельной позволит сократит расходы на теплоэнергетику на 30-40%. В объект уже инвестировано 111 млн рублей, до конца года будет вложено еще 414 млн рублей. Запуск намечен на 2027-28 годы.