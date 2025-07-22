В Кузбассе состоялось сразу два больших фольклорных праздника. В деревне Шанда Гурьевского округа телеуты отпраздновали «Шан Туу Пайрам». Отмечали праздник коренные жители региона у подножия горы Тялбак Туу.

На празднике проходили соревнования по национальной борьбе «Куреш» и стрельбе из лука. Также гости могли приобрести сувениры и другие изделия у местных мастеров-ремесленников или попробовать тадиционный телеутский суп «кӧчӧ». Яркой частью мероприятия стал концерт, в нём принимали участие национальные коллективы.

В пгт Зеленогорский Крапивинского округа в минувшие выходные прошёл гала-концерт двух региональных фестивалей-конкурсов «Песни русской деревни» и «Поющий край». Почти 500 артистов стали участниками этого события. В этом году конкурс был посвящен 110-летию Государственного Российского Дома народного творчества им В.Д. Поленова.