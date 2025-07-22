7 июля в России стартовала всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота. Краеведение». Жителей Кемеровской области приглашают принять участие.

По словам статс-секретаря – заместителя Министра культуры Российской Федерации Жанны Алексеевой, акция проходит уже пятый год подряд и за все время собрала более 60 тысяч участников.

«Участие в акции – это прекрасная возможность рассказать о традициях своего региона, изучить историю родного края», – сказала замминистра.

Принять участие можно в номинациях:

«Я – экскурсовод»;

«Культурные маршруты родного края»;

«Я пишу о родном крае»;

«Традиции моего края».

Для этого с 7 июля по 25 августа ребятам необходимо оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам экспертная комиссия, состоящая из деятелей в сфере краеведения, литературы и народного творчества, выберет 100 наиболее интересных работ победителей, которые будут опубликованы на портале.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.