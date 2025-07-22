7 июля в России стартовала всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота. Краеведение». Жителей Кемеровской области приглашают принять участие.
По словам статс-секретаря – заместителя Министра культуры Российской Федерации Жанны Алексеевой, акция проходит уже пятый год подряд и за все время собрала более 60 тысяч участников.
«Участие в акции – это прекрасная возможность рассказать о традициях своего региона, изучить историю родного края», – сказала замминистра.
Принять участие можно в номинациях:
- «Я – экскурсовод»;
- «Культурные маршруты родного края»;
- «Я пишу о родном крае»;
- «Традиции моего края».
Для этого с 7 июля по 25 августа ребятам необходимо оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».
По итогам экспертная комиссия, состоящая из деятелей в сфере краеведения, литературы и народного творчества, выберет 100 наиболее интересных работ победителей, которые будут опубликованы на портале.
Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.