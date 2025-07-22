Новокузнецкая транспортная компания стала участником федерального проекта «Производительность труда». В ближайшее время сотрудники предприятия совместно с экспертами подберут бережливые технологии, которые позволят повысить качество работы предприятия.

Это также поможет уменьшить трудоемкость процесса и улучшить взаимодействие между участками.