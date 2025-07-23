Открылась регистрация на участие в премии «Лучший промышленный дизайн России», в которой номинируются ведущие промышленные предприятия страны, дизайн-студии и дизайн-бюро. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Промышленный дизайн играет значительную роль в создании востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью, что отражается на устойчивом развитии реального сектора. В этом году национальная премия «Лучший промышленный дизайн России» вновь объединит передовую экспертизу и выступит платформой для презентации инновационных решений в индустрии», – рассказал Анатолий Гарбузов.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Дизайн продукт», «Дизайн прототип», «Народный выбор». В каждой из них выделено 13 категорий. Также впервые будет запущена образовательная программа, в рамках которой ведущие эксперты в области промышленного дизайна проведут лекции для широкой аудитории.

Победителей будут определять 18 экспертов индустрии под председательством министр промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.

В этом году принять участие в народном голосовании можно будет с 5 по 22 сентября. Церемония награждения победителей премии состоится в октябре 2025 года. Подать заявку на участие можно на официальном сайте вплоть до 20 августа.

Конкурс проводится совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и соответствует целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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