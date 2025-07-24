Четверо кузбассовцев вернулись из украинского плена

На фоне переговоров между российской и украинской странами, завершившихся в Стамбуле, из плена освободили группу российских бойцов, в том числе 4 человек из Кузбасса. Это военнослужащие из Новокузнецка, а также Промышленновского, Топкинского и Яйского округов.

«Такой обмен состоялся, благодаря договоренностям президента страны Владимира Владимировича Путина, российской переговорной группы стамбульского формата. Также выражаю благодарность аппарату уполномоченного по правам человека Российской федерации и Кемеровской области-Кузбасса, и желаю нашим ребятам скорейшего восстановления!», – написал в соцсетях губернатор Илья Середюк.

Вернувшимся из плена бойцам оказывают медицинскую и психологическую помощь, все они пройдут реабилитацию.

Фото: Илья Середюк/Telegram

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