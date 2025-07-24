1 июля 2025 года начал работу творческий проект «Время Героев», получивший поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Основная идея проекта – организация песенного конкурса среди участников специальной военной операции.

В рамках проекта участники СВО смогут проявить свои музыкальные таланты. Экспертная комиссия отберет 10 лучших исполнителей, которые получат возможность выступить на финальном концерте в Москве в декабре 2025 года.

Для финалистов будет подготовлена профессиональная аранжировка их песен. Все отобранные произведения войдут в специальный музыкальный альбом, который будет опубликован в интернете и на популярных музыкальных платформах. Проект призван поддержать бойцов и дать им возможность творческой самореализации.

Подать заявку можно по специальной форме.