В музее-заповеднике «Томская Писаница» в зоопарке медведи Миша и Маша – старожилы музея-заповедника – переехали в новый просторный вольер.

Текущая жилплощадь больше прошлой почти в 3 раза. Здесь оборудован большой бассейн, размещены просторные вентилируемые берлоги. Им очень нравится принимать не только водные процедуры, но и солнечные ванны, ведь теперь часть вольера находится под открытым небом.

Жилплощадь соответствует всем необходимым нормам и требованиям.

В ближайшее время медвежья пара отпразднует новоселье – на торжество они ждут жителей всего региона. Точная дата мероприятия будет объявлена дополнительно.