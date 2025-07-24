В Новокузнецке проходит саммит по гостеприимству аэропортов России. На нём собрались представители крупнейших аэропортов страны. В ходе встречи эксперты обсудили, как улучшить навыки сотрудников и как организовать наставничество, чтобы обеспечить плавный переход от обучения к работе.Результатом обсуждения стали решения, направленные на улучшение качества обслуживания с учётом потребностей туристического кластера и повышение узнаваемости бренда работодателя.

«Качество аэропортовой инфраструктуры важно для жителей и гостей Кузбасса, это напрямую влияет на развитие туристической отрасли нашего региона. Мы активно модернизируем аэропорты в Кемерове и Новокузнецке, проектируем аэропорт в Шерегеше», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В рамках мероприятия участники посетили аэропорт и новый терминал, где смогли ознакомиться с инфраструктурой, современными решениями в сфере обслуживания пассажиров и планами по дальнейшему развитию. Представитель аэропорта Сочи сообщил о планах по внедрению опыта Новокузнецка по самостоятельной сдаче горнолыжного оборудования в главном южном аэропорту страны.

В Новокузнецке два техникума предоставляют обучение по профильным специальностям с перспективой трудоустройства в службы аэропорта.

Новокузнецкий торгово-экономический техникум, участвуя в федеральном проекте «Профессионалитет», готовит специалистов для компании «Аэрокузбасс» по специальности «Сервис на воздушном транспорте». Выпускники могут работать как в службе организации перевозок, так и в службе транспортной безопасности. Также предусмотрено целевое обучение с заключением договора с опорным работодателем.

Новокузнецкий транспортно-технологический техникум также сотрудничает с компанией «Аэрокузбасс». С 1 сентября техникум начнёт обучение по специальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей». Всего предусмотрено 25 бюджетных мест. Выпускники смогут обеспечивать готовность летательных аппаратов к эксплуатации, проводить плановую общую проверку самолётов и вертолётов, выполнять диагностические работы, заниматься наладкой систем летательных аппаратов, их техническим обслуживанием, осуществлять контроль за ремонтными бригадами, составлять техническую документацию.

Также техникум готовит специалистов по сервису на транспорте, по проектированию, строительству, ремонту и содержанию дорожной инфраструктуры, включая автомобильные дороги, мосты, тоннели, а также взлётно-посадочные полосы и другие аэродромные сооружения.

В средних специальных учебных заведениях Новокузнецка, где аэропорт выступает опорным работодателем, прошли тематические экскурсии по учебным аудиториям и образовательным площадкам, где готовят специалистов для авиационной и туристической отрасли.