В СУЭК-Кузбасс поздравили победителей третьих «Игр Титанов»

В многофункциональном центре «Горняк» АО «СУЭК-Кузбасс» состоялось чествование работников, успешно выступивших на III Всероссийской спартакиаде СУЭК «Игры Титанов».

В ходе масштабных состязаний Компании, прошедших 10-11 июля в городе Кемерово, две команды из Кузбасса — «Кемеровская область 1 — Горнорудный дивизион» и «Кемеровская область 2 — Горнорудный дивизион» завоевали в общей сложности 11 медалей, пять из них – золотые. По итогам «Игр титанов» команда «Кемеровская область 1» стала первой в общем зачете среди 21 команды и получила главный кубок. Вторая команда остановилась буквально в шаге от призового места.

В рамках чествования генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Михаил Лупий вручил участникам команд и тренерам дипломы. В качестве поощрения все спортсмены также получат денежные премии.

Поздравляя с очередной заслуженной победой, генеральный директор отметил, что прошедшая спартакиада подарила безусловную гордость. В основе этого лежит большой труд, дисциплинированность и регулярные тренировки спортсменов, направленные на максимальную готовность к состязаниям. Практически все команды прибавили в своих результатах по сравнению с прошлым годом, но особенно впечатляющей была победа в волейбольном турнире.

— Это уже моя третья спартакиада, — рассказывает электрослесарь Технологической связи Иван Потягайло. — Раньше до полуфиналов в волейбольном турнире не доходили. В этом году подготовились лучше, появилась уверенность. Полуфинал с командой головного офиса стал немного напряженным. Так и происходит в волейболе, если команды примерно равные. Очень рад за наших ребят, ставших чемпионами.

С победами на «Играх Титанов» команды также тепло поздравили функциональные руководители Компании и директорский корпус. Главное пожелание – сохранять боевой настрой, готовиться к достойному выступлению на четвертой спартакиаде. Отдельная благодарность выражена болельщикам, заряжавшим участников спартакиады положительными и яркими эмоциями.

— В этом году при подготовке к играм я приложила максимальные моральные и физические усилия, — рассказывает работница Обогатительной фабрики Татьяна Бекбаулова. – Прошлые годы у легкоатлетов был просто спринтерский бег, а в этом году комплекс ГТО. Это другие нагрузки, задействованы другие группы мышц. На нас смотрели как на лидеров. Мы не могли подвести свой регион. Надеюсь, что такой победный настрой сохранится у нас до следующих «Игр Титанов».

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