Губернатор Илья Середюк назначил на должность министра труда и социальной защиты Кузбасса Наталью Чайку. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«У Вас большой опыт работы в органах социальной защиты населения, прошли все ступеньки. Когда министерство возглавляла Федюнина Елена Геннадьевна, были ее заместителем и часто исполняли обязанности руководителя. И сейчас под Вашим руководством структура работает стабильно и надежно. В системе социальной защиты мы кардинально ничего не собираемся менять, нам важна преемственность и опыт», — сказал Илья Середюк.

Наталья Чайка окончила Московский государственный университет коммерции, свою трудовую деятельность начинала с должности ведущего экономиста отдела экономики и финансов Департамента соцзащиты Кемеровской области. С 2020 года занимала пост заместителя министра социальной защиты населения Кузбасса. С января 2025 года занимала должность первого заместителя министра труда и социальной защиты Кузбасса.