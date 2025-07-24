Скульптурная композиция «Вечная слава героям» будет установлена в парке «Победа» в 3 микрорайоне. Мемориал будет состоять из четырех фигур солдат и трёх колонн. Образы военнослужащих были согласованы участниками локальных конфликтов.

Высота памятника составит 7 метров, длина — более 13 метров. Работы ведутся по двум направлениям. В мастерской художники приступили к лепке глиняных моделей будущих бронзовых скульптур.

В парке «Победа» подрядная организация готовит основание мемориала. Здесь уже вырыли котлован глубиной 2,4 м. Сейчас идет послойное уплотнение несжимаемого грунта. После окончания мероприятий и проверки прочности будет залита армированная плита. Постамент облицуют гранитом.

Мемориал планируют открыть ко Дню шахтера.