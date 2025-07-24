Президент России Владимир Путин встретился с правительством, обсудив результаты работы особых экономических зон (ОЭЗ). Министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что в стране создано 59 ОЭЗ, где более 1300 резидентов инвестировали 2,7 трлн рублей и создали 110 тыс. рабочих мест. Инвесторов привлекают инфраструктура, льготы, стабильность условий и упрощение таможенных процедур.

«Для регионов экономические зоны — это механизм диверсификации экономики. Так, созданная в этом году туристическая особая экономическая зона в Кузбассе, например, призвана снизить зависимость региона от угля», — подчеркнул Министр экономического развития РФ.

Кузбасс стал примером успешной реализации ОЭЗ. В регионе созданы две зоны: промышленно-производственная «Кузбасс» и туристско-рекреационная «Горная Шория». В «Горной Шории» реализуются три проекта с общим объёмом инвестиций 40 млрд рублей и созданием 4 тыс. рабочих мест.

«Благодаря Закону об ОЭЗ для создания новых точек роста в регионах и стимулирования инвестиций, который был принят по поручению Президента Владимира Владимировича Путина, Кузбасс активно занимается развитием несырьевых отраслей промышленности для диверсификации экономики», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В Шерегеше строятся спортивно-туристический и гостинично-деловой комплексы, а также горнолыжный курорт. Проекты комплексного развития территории включают строительство апарт-отелей, инфраструктуры и реабилитационного центра. Развитие инфраструктуры и строительство аэропорта в Шерегеше включены в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года.