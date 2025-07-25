Кузбасский союз ветеранов специальной военной операции насчитывает более 1 тыс. человек, многие из которых хотя вновь привыкнуть к мирной жизни как можно скорее и желают приносить пользу родному региону.

«У нас реализуется кадровая программа «СВОи Герои. КуZбасс», отбор прошел 141 человек, в том числе действующие бойцы, которые пока находятся в резерве. Сейчас очень важно объединить наши усилия для развития нашего региона и всей страны», – отметил глава региона Илья Середюк.

Губернатор и председатель Кузбасского союза ветеранов СВО обсудили процесс обучения по программе СВОи Герои. КуZбасс», работу с наставниками и перспективы выпускников. Алексей Савин подчеркнул, что эффективность работы зависит от команды и поблагодарил Илью Середюка за поддержку.

Фото: пресс-служба АПК