Военные комиссариаты Кузбасса, а также областной пункт отбора продолжают работу по заключению контрактов с жителями нашего региона.
При заключении контракта сроком от одного года кузбассовцы получат сумму в 835 тысяч рублей. В нее входит единовременная федеральная выплата в размере 195 тысяч рублей. А единовременная выплата от правительства Кузбасса составляет 400 тысяч рублей.
Кто может служить?
Последовать примеру кузбассовцев и присоединиться к защитникам Отечества может любой россиянин в возрасте от 18 до 65 лет. Контракт заключается на разный срок: один год, два, три или пять лет. Параметры отбора будущих военнослужащих по здоровью упростились. Заключить контракт могут люди с разными категориями годности к военной службе от А до В включительно.
Список федеральных льгот с портала «Госуслуги»
Контрактнику:
– возможность приобрести жилье за счет минобороны РФ через накопительно-ипотечную систему;
– служебное жилье или компенсация за наем;
– бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях;
– страхование жизни и здоровья;
– военная пенсия после 20 лет службы;
– региональные меры поддержки.
Семье:
– путевки в лагеря отдыха для детей;
– квоты на обучение детей в вузах;
– дополнительные меры поддержки – в зависимости от региона.
Все желающие поступить на военную службу по контракту могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства либо напрямую в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: Кемерово, бульвар им. Академика Л. С. Барбараша, д. 3, тел. 8 (3842) 77-07-57. Также можно подать заявку через портал «Госуслуги».