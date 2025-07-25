23 июля по всей России стартовала Всероссийская просветительская акция «Служу Отечеству», организованная Российским обществом «Знание» и Государственным фондом «Защитники Отечества».

Более 30 тысяч человек по всей стране приняли участие в первых мероприятиях акции, которая продлится до 22 августа — Дня Государственного флага РФ. В рамках проекта ветераны и участники специальной военной операции проводят встречи с молодежью, делясь личным опытом и рассказывая о подвигах современных героев.

«Всероссийская акция «Служу Отечеству» — это важный шаг в укреплении связи поколений и воспитании настоящих патриотов. Сегодня как никогда необходимо, чтобы молодежь не только знала историю страны, но и чувствовала личную ответственность за ее будущее», — отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В Кузбассе первые лекции пройдут в воскресенье, 27 июля. Они приурочены к ключевым военным праздникам. Их проведут ветераны специальной военной операции — лекторы Всероссийского общества «Знание».

По итогам акции разработан специальный курс по основам публичных выступлений, состоящий из пяти видеоуроков, который поможет героям еще эффективнее доносить свои истории до молодежной аудитории.

Акция «Служу Отечеству» в рамках трека «Знание.Герои» проводится второй год подряд и продолжает традицию воспитания гражданской ответственности и патриотизма у нового поколения.