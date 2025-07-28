26 июля международный фестиваль классической музыки «Симфоночь на Томской Писанице» состоялся в шестой раз. Его участниками стали более 3000 человек.

Главным событием фестиваля стал концерт Губернаторского симфонического оркестра с участием известных оперных солистов: родом из Кузбасса – сопрано Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Марии Макеевой и победителя шоу «Голос», солиста ведущих оперных театров тенора Давида Саникидзе, а также постоянного приглашённого солиста Большого театра баса-баритона Александра Миминошвили.

В первом отделении блистали кузбасские артисты, лауреаты международных конкурсов: баритон Олег Маликов, сопрано Наталья Кузнецова, меццо-сопрано Марина Кипинган и артист Музыкального театра имени А.К. Боброва тенор Вячеслав Соболев. Во втором отделении выступали приглашенные солисты. Мария Макеева, солистка Музыкального театра имени. Станиславского и Немировича-Данченко, родом из Новокузнецка: «Я участвую в «Симфоночи» второй раз, и мне всегда особенно приятно возвращаться в родной Кузбасс, выступать перед моими земляками. «Симфоночь» – это прекрасный фестиваль, с отличной программой, потрясающим Губернаторским симфоническим оркестром и великолепным маэстро Тао Линем, с котором так приятно звучать!»

Программа фестиваля состояла из классических произведений Моцарта, Чайковского, Глинки, Римского-Корсакова, Брамса, солисты исполнили арии из опер «Пиковая дама», «Турандот», «Фауст» и других.

Мероприятие началось с минуты молчания в знак соболезнованиям родным и близким пассажиров самолета Ан-24, разбившегося в Амурской области.

Впервые Международный фестиваль классической музыки «Симфоночь на Томской Писанице» прошел на территории одноименного музея-заповедника в 2019 году и был посвящён 300-летию Кузбасса. С тех пор проект реализуется ежегодно Государственной филармонией Кузбасса и музеем-заповедником «Томская Писаница» при поддержке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.