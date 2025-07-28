На Слёт Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдет с 17 по 21 сентября 2025 года в Нижнем Новгороде, подано более 62 тысяч заявок от участников из 175 стран. Жители Кузбасса подали 386 заявок.

«Слёт Всемирного фестиваля молодёжи — главное событие года в сфере международного молодёжного сотрудничества. Он вызвал большой интерес у молодых людей со всего мира. Заявки на участие поступили от более 62 тысяч юношей и девушек, треть из которых — это представители 175 государств. Мы также получили заявки из всех 89 регионов страны», — отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Заявки поступили из Европы, Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии, стран Ближнего Востока и даже Австралии. Наибольший интерес проявили молодые люди из Марокко (2315 заявок), Узбекистана (1759 заявок), Индии (1687 заявок), Эфиопии (1174 заявок) и Пакистана (1078 заявок).

На Слёте пройдёт детская программа, в которой примут участие 200 подростков от 14 до 17 лет из России и зарубежья. После основной программы 200 иностранных гостей отправятся в 10 российских регионов для погружения в историю, культуру и традиции России.

Слёт объединит молодых лидеров от 14 до 35 лет — представителей сфер медиа, креативных индустрий, спорта, образования и науки, государственного управления, предпринимательства и IT.

Мероприятие проводится по поручению Президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».