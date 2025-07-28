26 июля на живописной поляне у подножья величественной горы состоялся незабываемый вечер — Ночь сказителей Кай Ээзи. Это событие, наполненное магией древних легенд, стало настоящим праздником для всех участников. С наступлением сумерек, когда природа окуталась таинственным полумраком, на поляне зазвучали голоса сказителей. Они рассказывали старинные предания, передаваемые из поколения в поколение. Эти истории, наполненные мудростью и мистикой, переносили слушателей в мир, где оживали герои и духи. Каждый рассказ был как путешествие в прошлое, где переплетались реальность и фантазия.

Особое место в программе вечера занимал обряд благопожелания. Гости собирались в круг, и каждый загадывал свою заветную мечту. Затем, следуя древним традициям, проводился ритуал, который, как верили предки, помогал мечтам сбываться. Это был момент единения и надежды, когда каждый чувствовал поддержку и веру в лучшее будущее. Для самых маленьких участников вечера была организована яркая и весёлая детская игровая программа. Юные гости с радостью участвовали в традиционных играх, пели песни и танцевали. Взрослые с улыбкой наблюдали за их весельем, вспоминая свои детские годы.

Ночь сказителей Кай Ээзи стала не только праздником фольклора, но и временем для размышлений о вечных ценностях. Она напомнила всем о важности сохранения и передачи культурных традиций, о силе слова и веры в чудеса. Этот вечер оставил в сердцах всех участников тёплые и светлые воспоминания. Мы благодарим всех, кто принял участие, за радость и поддержку. Пусть эти волшебные мгновения станут началом новых свершений и исполнения желаний!