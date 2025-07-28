Интерес к фестивалю с каждым годом растет, а любителей беговых дисциплин становится больше. С 2019 года количество участников увеличилось с 240 до 800 человек. В забегах приняли участие бегуны самого разного уровня: от новичков до подготовленных сильных спортсменов, а также дети. Самому взрослому участнику 74 года, а самому молодому 2 года.

География фестиваля также стремительно растет. В этом году в Шерегеш приехали участники из 15 регионов России: Кемеровской, Новосибирской, Томской, Иркутской, Омской, Тюменской, Московской, Ивановской, Курганской, Оренбургской, Иркутской, Ленинградской области, Алтайского, Красноярского, Краснодарского края, Республики Алтай, Татарстан, а также спортсмены из Казахстана.

В этом году к традиционным беговым дисциплинам – трейлу – добавились спортивное ориентирование и рогейн.

В субботу 26 июля состоялись старты в дисциплине трейл. На дистанции от 7 до 35 км вышли 460 спортсменов. Для участников были проложены 4 варианта трейловых маршрутов, длиною 7 км, 14 км, 23 км, 35 км по самым красивым тропам через все видовые точки курорта.

В этот же день прошли забеги для 120 юных спортсменов на дистанции 500 и 1000 метров: для детей до 6 лет – 500 м с набором высоты до 20 метров, а для бегунов от 7 до 13 лет – 1000 м с набором высоты до 45 метров.

27 июля прошли шоссейные забеги на дистанции 10 км и 21,1 км (полумарафон) по перекрытой асфальтовой трассе между Сектором Е и поселком Чугунаш, с затяжными спусками и подъемами. Параллельно шоссейным забегам на секторе Е прошли соревнования в дисциплинах спортивное ориентирование и рогейн.

По итогам фестиваля участникам забегов вручены медали, грамоты и призы.