День Крещения Руси в честь исторического события 988 года в календаре официальных российских праздников появился в 2010 году. Православные верующие 28 июля также отмечают День памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, который и крестил Русь больше 1 тысячи лет назад.

В Кемерове отслужили божественную литургию и торжественный молебен, а также совершили Божественная литургия, крестный ход к памятнику князю Владимиру у Знаменского кафедрального собора и торжественный молебен к памятнику крестителю Руси. В 19 часов на площади собора пройдет открытый концерт Губернаторского симфонического оркестра Кузбасса под руководством Тао Линя и Губернаторского камерного хора под управлением Дмитрия Ганина, которые исполнят патриотические произведения П.И. Чайковского и С.С. Прокофьева.

Фото: пресс-служба АПК