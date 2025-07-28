В Кузбассе гибель людей на водоемах снизилась на 41%

Губернатор Илья Середюк отметил, что достигнуть снижения гибели кузбассовцев на воде в этом купальном сезоне удалось во многом благодаря активной работе муниципальных властей, которые не просто составили списки «диких» пляжей, но и регулярно их патрулируют.

«Однако случаи гибели еще есть. Поручил скорректировать маршруты патрулирования – учесть новые места, где продолжают тонуть люди», – подчеркнул глава региона на аппаратном совещании областного правительства.

Часто тонут в кузбасских водоемах дети и подростки. Ранее мы сообщали о трагических случаях в Новокузнецке, Междуреченске, Мариинске и Кемерове. Губернатор добавил, что необходимо при патрулировании несанкционированных пляжей использовать БПЛА, которые, в частности, помогут увидеть детей, купающихся без взрослых.