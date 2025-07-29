Продолжается прием заявок на Конкурс на присуждение статуса «Молодежная столица Кузбасса»

Цель Конкурса – общественное признание и поддержка на региональном уровне лучших практик муниципальных образований в сфере молодежной политики Кемеровской области – Кузбасса.

Этапы Конкурса:

26 июня – 31 августа 2025 года – прием заявок;

1 сентября – 28 сентября 2025 года – заочная оценка членами жюри заявок и определение пяти полуфиналистов Конкурса ;

13 октября – 2 ноября 2025 года – полуфинал: инспекционные выезды в муниципальные образования и определение трех финалистов Конкурса;

4 – 20 ноября 2025 года – финал – народное голосование;

Декабрь 2025 года – награждение команды муниципального образования–победителя в рамках итогового семинара-совещания руководителей муниципальных органов по делам молодежи Кузбасса.

Для муниципальных образований Конкурс дает возможность продемонстрировать свои инновационные идеи, направленные на внедрение новой молодёжной перспективы, стать площадкой проведения региональных проектов сферы молодёжной политики, а также качественно «перезагрузить молодежку» в муниципальном образовании.

Конкурс проводится Кузбасским молодежным центром при поддержке Департамента молодежной политики Администрации Правительства Кузбасса по инициативе Губернатора Кузбасса Ильи Владимировича Середюка.