На участие в VIII Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений можно подать как индивидуальные, так и коллективные заявки. Принимаются инициативы по нескольким номинациям, включая «Лучшие проекты СО НКО и инициативных групп, направленные на сохранение национальных языков, культур, традиций народов Российской Федерации», «Лучшие практики органов государственной власти в сфере национальных отношений» и «Лучшие практики в сфере народной дипломатии».

Все участники конкурса побывают на образовательных площадках Ресурсного центра в сфере национальных отношений. Кроме того, их проконсультируют эксперты. Лучшие проекты будут опубликованы в итоговом методическом сборнике и освещены на федеральном телеканале.

Подать заявку можно до 20 октября. Дополнительная информация размещена на платформе конкурсы.рф.