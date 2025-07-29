«Казак без песни не казак»: творческая встреча двух поколений состоялась в Центре национальной культуры Анжеро-Судженска Взрослый казачий хор «Раздолье» и ансамбль «Станица» из детского социально-реабилитационного центра обменялись опытом и провели совместную концертную программу.

Народный коллектив, хор казачьей песни «Раздолье» подготовился к встрече ребят, которые приехали из другого района. Зал центра национальной культуры преобразился: благодаря ярким декорациям стал похож на уютный станичный двор. Взрослые артисты исполнили казачью приветственную хоровую и передали эстафету выступления ребятам. Мальчишки и девчонки успели и песни спеть, и показать то, чему они научились на занятиях по фланкировке (искусство владения оружием). Концертные номера, казачьи игры, викторины и даже обучение сценическому искусству от опытных артистов центра национальной культуры подняли настроение ребятам и взрослым. С особым интересом юные участники встречи слушали о том, каким оружием пользуются современные казаки, наперебой перечисляя виды вооружения российской армии.

Организаторы встречи подготовили для ребят сюрприз, показав, как управлять беспилотным летательным аппаратом. В Анжеро-Судженске Центром национальной культуры, реабилитационным центром, коллективами дворцов культуры проводится большая работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, реконструкции и сохранению культурных традиций сибирского казачества.