Газификацию Кузбасса обсудили губернатор Илья Середюк и зампредседателя правления – начальник департамента «Газпрома» Виталий Маркелов на встрече по ВКС.

«Кузбасс – развивающийся регион, у нас есть перспектива потребления большего объема газа для реализации инвестиционных проектов до 2035 года. Нам важно синхронизировать работу, чтобы строительство сетей велось параллельно с подготовкой инфраструктуры в наших муниципалитетах», – подчеркнул Илья Середюк.

В пресс-службе областного правительства отметили, что среди наиболее перспективных направлений – газификация промышленных гигантов, частного жилого сектора и особых экономических зон, в том числе ОЭЗ «Горная Шория», где инфраструктура взводится с расчетом на поставку магистрального газа. Также стороны обсудили перспективы добычи метана угольных пластов.

Фото: пресс-служба АПК