Для восстановления памятников архитектуры юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить кредит по ставке 9% годовых. Средства будут направлены на реализацию проектов по сохранению объектов культурного наследия. Работы должны быть завершены до конца 2030 года.

«В Кузбассе для участия в программе представлено 14 объектов — в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Мариинске, селах Яшкинского и Топкинского округов. Нам важно сохранять наше достояние, это часть кузбасской истории», — сказал губернатор Илья Середюк.

Среди объектов, которые могут быть восстановлены, — дом купца Фонарева в Новокузнецке. В 1846 году царь Николай I утвердил проект регулярной застройки Кузнецка. На новой улице Водопадной были построены в основном купеческие дома. В 1898 году купец второй гильдии Алексей Фонарев приобрёл усадьбу, которая пострадала от пожара в 1884 году, и заново построил второй деревянный этаж в стиле сибирского деревянного зодчества с замысловатым декором. Первый этаж остался без изменений. Дом является уникальным памятником архитектуры, так как в нём сочетаются строительные новшества 50-х и 80-х годов XIX века.

Ещё один объект в Новокузнецке — здание окружного суда, построенное в 1826 году.

Здание городского музея в Мариинске было построено в начале XX века и изначально служило гостиницей. С 1920-х годов в доме размещались поликлиника, гостиница и жилые помещения. В 1971–1976 годах здание было перенесено с улицы Ленина на улицу Рабочую в связи с созданием краеведческого музея. При переносе здание было установлено на бетонный фундамент, заменена кровля, к дворовому фасаду была пристроена кирпичная котельная, перестроены сени и изменена внутренняя планировка.

В Яшкинском округе в список объектов культурного наследия входит здание железнодорожной станции на станции Тутальской, построенное в 1895 году. В настоящее время здание не используется.

Полный список объектов культурного наследия в Кемеровской области, доступных для передачи инвестору на льготных условиях, доступен на платформе наследие.дом.рф.

Кроме того, на региональном уровне с 1 января 2025 года действует льгота по освобождению от налога на имущество организаций в размере суммы законченных капитальных вложений в сохранение объекта культурного наследия.