В рамках рабочей поездки в Иркутскую область полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетил город Байкальск, расположенный на южном берегу озера Байкал.

Анатолий Серышев посетил территорию бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и провел совещание с участием губернатора Иркутской области Игоря Кобзева по реализации плана ликвидации накопленного экологического вреда на объектах БЦБК.

С представителями органов местного самоуправления и региональных органов власти, ФГУП «Федеральный экологический оператор», входящего в структуру Росатома, и оператора по развитию территории – ВЭБ.РФ полпред обсудил мастер-план развития Байкальска, ознакомился с проектами берегоукрепления и селезащиты, строительства набережной, нескольких отелей и гостиниц, международного центра водных ресурсов, создания конного клуба, развития территории «ЭКО.ЦЕХ» и другими. По некоторым объектам уже заключены соглашения и готовится проектно-сметная документация. Анатолий Серышев акцентировал внимание на том, что единые коммуникации и инфраструктура играют ключевую роль для всего плана развития территории.

Анатолий Серышев отметил, что благодаря слаженной работе органов власти, ВЭБ.РФ и Федерального экологического оператора, вовлечению в работу научного сообщества к настоящему моменту удалось достичь убедительного результата. Система очистки сточных вод отлажена и соответствует всем требованиям Росприроднадзора. По словам полпреда, проведена большая работа по оборудованию цехов по переработке отходов, быстрыми темпами идет наладка оборудования. Реализация мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда перейдет в активную фазу следующей весной, как только позволит погода.

По информации ФГУП «ФЭО», на полигоне «Солзанский» завершены подготовительные мероприятия по проведению исследований и разработок, проводятся полевые эксперименты, направленные на апробирование и оценку технологических решений для ликвидации накопленного вреда. К концу текущего года будет выработано комплексное решение обезвреживания шлам-иллинга и интенсификации зарастания карт полигона.

Особое внимание в ходе поездки уделено вопросам строительства замещающего источника теплоснабжения города Байкальска. По представленной информации, его должны возвести к 2027 году. При посещении городской ТЭЦ глава города Василий Темгеневский сообщил, что к запуску готова новая модульная котельная, в следующем году запланировано строительство еще трёх таких котельных — с их помощью в перспективе планируется заменить действующий теплоисточник. Использование таких модулей позволяет значительно сократить время на проектирование, соответственно возведение объектов и введение их в эксплуатацию происходит быстрее.

«Вижу, что сделано много. Убежден, что такие встречи полезны: мы смотрим перспективу – как территории облагородить, как выполнить поручения Президента и сделать город Байкальск визитной карточкой Российской Федерации. На эту тему сегодня было много обсуждений, много предложений. Мы собрали схему, при которой теперь будем еженедельно встречаться до того, пока не согласуем высказанные все предложения», — подытожил полпред.





