Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) запустил новый онлайн-сервис «Экспортные ниши», доступный на государственной цифровой платформе «Мой экспорт».

Сервис помогает компаниям более точно и эффективно планировать экспортную стратегию и успешно выходить на международные рынки. Новый сервис предоставляет компаниям ценную информацию о перспективных зарубежных рынках для их продукции, включая прогнозируемые объемы прироста поставок в ближайшие годы как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Каждая экспортная ниша содержит детализированные данные о товарах, входящих в нее, а также о ключевых игроках на соответствующих рынках и долях их поставок. На основе этих данных формируется общий потенциал роста экспорта товаров промышленности и агропромышленного комплекса в краткосрочной перспективе, а также оценивается возможный рост поставок российской несырьевой продукции в различные страны мира.

В перечне как традиционные позиции российского экспорта, так и новые товары, включая потребительские. Лидерами по потенциальному росту экспорта являются отрасли металлургии, химической промышленности и машиностроения.

Основные регионы будущего спроса — страны СНГ, Ближний Восток и Восточная Азия, с которыми Россия давно и успешно поддерживает торговые связи.

Онлайн-сервис «Экспортные ниши» функционирует в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».