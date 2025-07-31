Находясь в Иркутской области с рабочей поездкой, полпред обсудил с главой региона Игорем Кобзевым наиболее актуальные вопросы развития Иркутской области. В центре внимания – реализация национальных проектов, ремонт объектов инфраструктуры, а также развитие агропромышленного комплекса.

Как доложил полномочному представителю Игорь Кобзев, в текущем году на реализацию национальных проектов в регионе направлено около 42 миллиардов рублей. Планируется завершить строительство четырёх объектов здравоохранения, двух – водоснабжения. На особом контроле находится капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры – обновлению подлежат 49 таких объектов. Кроме того, предусмотрено благоустройство трёх общественных территорий в соответствии с всероссийской конкурсной программой создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Участники встречи обсудили вопросы развития аграрной отрасли и поддержки сельхозтоваропроизводителей региона. Игорь Кобзев сообщил полпреду, что этой осенью одно из предприятий Тулунского района откроет цех по переработке масличных культур. В Усольском районе планируется запуск нового цеха по переработке молочной продукции и производству сыров. В целом агропромышленный комплекс Приангарья, несмотря на имеющиеся трудности с удорожанием ресурсов и снижением отпускных цен на продукцию, работает стабильно, отметил глава региона.

Президент Российской Федерации поставил задачу существенно нарастить производство сельскохозяйственной продукции, напомнил Анатолий Серышев. Ключевым приоритетом, по мнению полпреда, остаётся обеспечение продовольственной безопасности страны. «В Иркутской области мы ещё не вернулись к той степени освоения сельхозяйственных земель, которая была ранее, ещё есть резервы», – сказал полпред. Спрос на продукцию отечественных аграриев, в том числе сибирских сельхозтоваропроизводителей, на мировом рынке будет расти, добавил он.

Речь также шла о предотвращении лесных пожаров. Полпред отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Иркутской области, как и в ряде других регионов Сибири сократилось количество пожаров. Он призвал не ослаблять контроль за ситуацией и продолжать системную профилактическую работу.

Анатолий Серышев и Игорь Кобзев обменялись опытом наставничества в рамках федеральной программы «Время героев». В июле этого года полномочный представитель стал наставником для участника II потока программы «Время героев» майора Егора Захарова. По итогам встречи полпред и глава региона приняли решение организовать совместные встречи участников проекта «Время героев» и программы «Герои Приангарья». Кроме того, значимым вопросом повестки стала поддержка ветеранов спецоперации и членов их семей.