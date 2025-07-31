На чемпионате России по кибатлетике, который состоится 2-4 августа, выступит ветеран СВО из Кузбасса Михаил Чуклин. Житель Ленинска-Кузнецкого попал в зону специальной военной операции по мобилизации в октябре 2022 года. Награжденный орденом Мужества боец потерял ногу в результате тяжелого ранения под Кременной. Пройдя курс лечения, Михаил Чуклин вернулся в родной город, устроился диспетчером в пожарную часть, активно занимается спортом в свободное время. Также вошел в число участников региональной программы «СВОи Герои. КуZбасс».

В мае кузбассовец победил на соревнованиях по кибатлетитике среди участников СВО в Новосибирске. На всероссийском чемпионате в Москве ему предстоит пройти дистанцию, балансируя, по бревну, преодолеть горку и другие препятствия.

«Все эти испытания направлены на освоение возможностей протеза, выработку дополнительных навыков его использования. Физически это нелегко, но меня поддерживают близкие и ребята с работы. Это дает сил»,- рассказал Михаил Чуклин, у которого для соревнований есть спортивный протез.

В пресс-службе областного правительства отметили, что на соревнованиях по кибатлетике ветераны СВО не только осваивают протезы, но и развивают навыки социализации.

Фото: пресс-служба АПК



