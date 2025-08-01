С начала 2025 года из Кемеровской области в зону проведения специальной военной операции было отправлено более 1500 посылок для военнослужащих. Лидерами по количеству отправлений стали жители крупных городов региона: Кемерова, Белова, Новокузнецка и Юрги.

С мая 2023 года Почта России запустила социальную акцию, в рамках которой доставка почтовых отправлений в зону проведения специальной военной операции осуществляется бесплатно. Теперь каждая семья, друзья и родственники могут поддерживать связь с военнослужащими, выполняющими задачи в зоне СВО.

Чаще всего в посылках отправляют тёплую одежду, постельное бельё и другие предметы первой необходимости. Из продуктов питания популярны сухофрукты, орехи, чай и конфеты. Нередко в посылки вкладывают детские рисунки и письма с тёплыми пожеланиями.

Все отправления, направляемые в зону СВО, обрабатываются сотрудниками в приоритетном порядке. Посылки из всех регионов страны поступают в логистический центр компании в Москве, после чего передаются представителям Министерства обороны РФ для дальнейшей доставки адресатам.