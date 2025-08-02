Губернатор Кузбасса поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

В День железнодорожника губернатор Кузбасса Илья Середюк обратился с поздравлением к ветеранам и работникам отрасли, подчеркнув их значимую роль в истории региона и всей страны. Он отметил, что труд железнодорожников был решающим в освоении Сибири, индустриализации, восстановлении экономики после войны и обеспечении фронта в годы Великой Отечественной.

Сегодня в Кузбассе в сфере железнодорожного транспорта трудятся около 15 тысяч человек. Регион удерживает лидерство по объему погрузки среди территориальных управлений Западно-Сибирской железной дороги и занимает первое место в Сибирском федеральном округе по плотности железнодорожных линий. Ведется модернизация инфраструктуры, обновляется техника, на маршруты выходят современные электропоезда.



«Дорогие земляки, спасибо за ежедневный, нелегкий, но такой важный труд. Желаю вам, вашим близким, здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях. С праздником! С Днем Железнодорожника!», – заключил губернатор.