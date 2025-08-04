Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено главной акушерке Кузбасской областной больнице им. С.В. Беляева Ольге Шемпелевой. Также согласно указу президента РФ Владимира Путина, «Заслуженным шахтером Российской Федерации» стал начальник участка одной из кузбасских шахт Дмитрий Юнусов. А директора Научно-методического центра г. Кемерово Ирину Давыдову за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов наградили знаком отличия «За наставничество».