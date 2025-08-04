Министром здравоохранения Кузбасса назначили Андрея Тарасова

Андрей Тарасов отучился на медика в Кемерове, освоив специальности «хирургия» и «урология». Карьеру начинал с должностей санитара и медбрата. Послужив в органах внутренних дел МВД, устроился хирургом в Кемеровскую городскую клиническую больницу № 11, которую возглавил в 2022 году.

«Уверен, что ваш организаторский опыт позволит эффективно справляться с теми задачами, которые сегодня стоят. В числе важнейших направлений – продолжение модернизации наших учреждений, качественное и своевременное оказание медицинской помощи, системная работа по подготовке медицинских кадров. Ну и, конечно же, необходимо отвечать на все, даже самые острые вопросы наших земляков. Ведь здоровье – это самое важное для человека и его близких», – обратился к новому министру здравоохранения Кузбасса губернатор Илья Середюк.