«Федоровские чтения» в Яйском округе собрали гостей со всего Кузбасса

В деревне Марьевка Яйского муниципального округа 2 августа прошло юбилейное литературно-поэтическое событие — «Федоровские чтения». Уже 40 лет этот праздник собирает поклонников творчества Василия Дмитриевича Федорова и тех, кто хочет почтить его память. В этом году на праздник приехали гости из Белова, Новокузнецка, Яшкинского и Топкинского округов, а также участники из других городов Кузбасса.

На празднике работали уличные площадки: мастер-классы по травоплетению, созданию кукол-оберегов и книжных закладок, украшений из бересты. Также были организованы тематические фотозоны и яркая сувенирная лавка.

В Доме культуры прошло торжественное открытие, а на Назаркиной горе состоялся праздничный концерт. «Федоровские чтения» стали важным событием для местных жителей и гостей, подчеркнув значимость культурных традиций и сохранение наследия выдающегося поэта региона.