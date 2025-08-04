Всероссийский фестиваль православных звонарей прошел в Кузбассе

Нынче свое мастерство продемонстрировали звонари из Санкт-Петербурга, Омска, Иркутска, Красноярска, Томска, Новосибирска, а также из разных городов Кузбасса. В этом году в качестве экспертов были приглашены звонари Владимир Маловечкин из Омска и Павел Радин из Санкт-Петербурга. Они поделись секретами мастерства с участниками. Три дня звонари обменивались опытом, участвовали в лекциях и мастер-классах, репетировали звоны и в воскресенье дали итоговый концерт колокольного звона для всех желающих на территории храма Святой Троицы.



На малой звоннице желающие попробовали позвонить в колокола под руководством опытных педагогов. В этом году наряду с традиционными колоколами впервые использовали плоские колокола – пластины разного размера с мелодичным звучанием. Гости фестиваля приняли участие в мастер-классах по плетению венков из полевых цветов, фотографировались в тематических фотозонах, для детей были организованы мастер-классы по прикладному искусству, а также подвижные игры.



Организаторами мероприятия выступили местная религиозная организация Православный приход Храма Святой Троицы д. Старочервово Кемеровского района Кемеровской епархии Русской православной церкви и курсы православных звонарей «Кузнецкая звонница» Кузбасской митрополии.