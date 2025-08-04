Организатор – АНО «Лига кадетского спорта» при поддержке Минспорта, Минпросвещения и Минобороны России. Фестиваль включен в Единый календарный план (ЕКП) Минспорта и Всероссийский сводный календарный план (ВСКП) Минпросвещения, а также в план Главного управления культуры Минобороны РФ на 2025 год.

Фестиваль посвящен героям СВО, Году защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем примут участие более 3 тысяч воспитанников суворовских и нахимовских училищ, кадетских классов, Юнармии, казачьих обществ и патриотических объединений со всей России.



Соревнования пройдут по 7 дисциплинам: армейское тактико-стрелковое многоборье, баскетбол, волейбол, спортивное ориентирование, полиатлон, легкая атлетика, футбол.



Всероссийский военно-спортивный фестиваль имени генералиссимуса А.В. Суворова, который проводится в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», отличают бесплатное участие, профессиональное судейство, медицинское обеспечение и безопасность, расширенная культурно-патриотическая программа.

