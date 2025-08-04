Форум, посвященный Дню коренных народов мира, пройдет в Центре духовной культуры шорского народа «Эне Таг». Участники на тематических площадках обсудят современную фольклористику, перспективы этнокультурного туризма в Кузбассе, современные тенденции развития шорского общественного движения. Также будет работать «Молодежная этническая площадка».

Для гостей форума будет работать ярмарка мастеров, пройдут мастер-классы по лепке шорских пельменей, плетению корзин, изготовлению шаманских бубнов и переработке кедрового ореха. Центральным событием станет массовый национальный хоровод шорцев вокруг костра дружбы.

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