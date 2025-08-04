В летних лагерях детям предлагают комплексный досуг, включающий в себя патриотические, спортивные, туристические и научно-образовательные мероприятия.

«В Кузбассе созданы условия для того, чтобы каждый школьник не только отдохнул, но и получил новые знания и навыки. За два месяца в наших летних лагерях уже отдохнули более 84 тысяч ребят, в том числе дети участников специальной военной операции и те, кто находится в трудной жизненной ситуации», – сказал глава региона Илья Середюк.

К примеру, свыше 16 тысяч школьников участвовали в летних профильных сменах, рассчитанных на воспитание патриотизма и развитие лидерских качеств. Порядка 60 тысяч детей записались в смены «Орлята России» для младших школьников и профильные смены Движения Первых.



Повышенное внимание уделили улучшению инфраструктуры летних лагерей. Так, в центре активного отдыха «Пламя» в Кемерове открыли два новых модульных корпуса, благодаря чему там смогло отдохнуть больше ребят. А в лагере «Спутник» в Киселевске капитально отремонтировали пищеблок.



Дополнительно узнать о детских лагерях в Кемеровской области можно в региональной информационной системе «Электронная школа 2.0», а также в мобильном приложении #УЧУСЬВКУЗБАССЕ.

Фото: пресс-служба АПК