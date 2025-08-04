Центром торжеств в преддверии Международного дня коренных народов мира стал парк «Ырыс» («Счастье»). Собравшихся зрителей порадовали театральной постановкой-мюзиклом «Мен jерим» («Моя земля»). Также провели конкурсы на лучшее телеутское блюдо, по вязанию ковыльных щеток и на лучший креативный транспорт.



В программу вошли спортивные состязания. Прошли турниры по национальной борьбе «Куреш», стрельба из деревянного лука по мишеням «Сурлар», мини-футбол с включением национальных видов состязаний и соревнования по русским шашкам.

Фото: пресс-служба АПК