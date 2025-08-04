В Кузбассе реализуют региональный проект «Кадры в АПК» в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В агротехнических классах дети будут углубленно изучать химию, биологию, физику и математику. Учителям, преподающим профильные предметы, полагаются стимулирующие выплаты Такие классы откроют в школах Новокузнецкого, Кемеровского, Чебулинского, Промышленновского, Гурьевского и Прокопьевского округов

«Мы создаем «бесшовную траекторию» подготовки кадров от школьной скамьи до предприятий АПК, предусматривающую раннее вовлечение молодежи в профессию. В Кузбассе в этом году по нацпроекту откроется 20 агротехнологических классов — в школах Новокузнецкого, Кемеровского, Чебулинского, Промышленновского, Гурьевского, Прокопьевского муниципальных округов», – прокомментировал глава региона Илья Середюк.

Металлурговскую школу Новокузнецкого округа, где агрокласс будет специализироваться на птицеводстве, нынче оснастят современным оборудованием, включая цифровые микроскопы, лабораторию и инкубатор.

Кроме того, научных сотрудников, занимающимся важнейшими проектами в сельском хозяйстве, обеспечат жильем, также для них предусмотрены выплаты стимулирующего характера. Всего на привлечение специалистов в АПК по нацпроекту в этом году направят 47,9 млн рублей: 45,5 млн рублей выделят из федеральной казны федеральные средства, еще 2,4 млн рублей поступят из консолидированного бюджета.

Фото: пресс-служба АПК