Проект «Вызов» является частью стратегической программы «Дети в семье». Они призван помочь детям остаться с родителями или найти новую семью. Так, с октября 2024 года в Кузбассе в родные семьи из детдомов и социально-реабилитационных семьях вернулись 1276 ребят. Свыше 470 детей забрали замещающие семьи. Почти у трети семей, находящихся в социально опасном положении, ситуация стала налаживаться. Адресную материальную помощь получила 21 семья.

«Каждая такая история – это больше, чем цифры. Для семей – это шанс все исправить и вера в то, что даже в трудной ситуации мы не оставим их одних. Ведь наша задача – сделать все, чтобы дети воспитывались в семьях», – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

В муниципалитетах действует 57 отделений службы «Дети в семье». Там с кузбассовцами работают более 400 прошедших специализированное обучение психологов, юрисконсультов, соцработников. Кроме того, до конца года во всех учреждениях соцобслуживания откроют клубы для профилактики «Устойчивая семья», где для родителей организуют социально-психологические тренинги с элементами терапии.