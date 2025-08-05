Центр «Мой бизнес» в Кемерове помог предпринимателю зарегистрировать патент на изобретение

Никита Паклин изобрел индукционную петлю, которая позволяет людям с нарушением слуха комфортно смотреть телевизор и разговаривать по телефону. «Gertzon V1.5.» выглядит как небольшая гарнитура, которая надевается на шею. Персональная индукционная петля превращает слуховой аппарат с функцией Telecoil в bluetooth гарнитуру, доставляя звук из сотового телефона или другого прибора напрямую в слуховой аппарат посредством магнитной индукции.

Для защиты прав на результаты свой интеллектуальной деятельности в прошлом году предприниматель обратился в центр «Мой бизнес», действующий в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Специалисты помогли ему подготовить все необходимые документы и отправили заявку в Роспатент. Процедура заняла больше года.



Отметим, что компания ООО «Герц» – резидент Кузбасского Технопарка. Кроме того, проект Никиты Паклина вошёл в тройку сильнейших на конкурсе «Сильные идеи нового времени».

Фото: Сергей Шпиц