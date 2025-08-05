Илья Середюк совместно с архитекторами и инвесторами рассмотрел предложения по застройке общегородского центра ниже ТРК «Лапландия», возведению жилой многоэтажки возле цирка и размещению нового здания Арбитражного суда. Также обсудили использование современных материалов для отделки фасадов.

Глава региона отметил, что при строительстве жилых районов упор делается на социальную инфраструктуру, чтобы закрыть потребность будущих жильцов новых микрорайонов в школах, детсадах, дорогах и парковках.

«Центробанк уже снизил ключевую ставку, до конца 2025 года и в 2026 прогнозируется продолжение снижения. Поэтому нужно уже сейчас прорабатывать новые проекты, чтобы застройщики были готовы начинать работы, когда вырастет спрос на жилье», – отметил губернатор Кузбасса.

Предложенные идеи по застройке областного центра пройдут через экспертные консультации и проектную проработку.

Фото: пресс-служба АПК